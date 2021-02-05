ГИБДД Казани предупредила об удвоении суммы за уклонение от уплаты штрафов

Госавтоинспекция Казани напомнила местным жителям о наказании за уклонение от уплаты штрафов за нарушение ПДД — по решению суда сумма наложенного административного штрафа может увеличиться вдвое, по отношению к нарушителю также могут применить арест до 15 суток.



Автомобилистам в случае получения штрафа рекомендуется пользоваться порталом госуслуг РТ или обратиться в подразделения Госавтоинспекции с заявлениями об имеющейся задолженности по административным штрафам.

В заявлении следует указать фамилию, имя, отчество, дату рождения место, регистрации физического лица либо организационно-правовую форму, наименование и реквизиты юридического лица, реквизиты; марку и государственный регистрационный знак автомобиля (автомобилей) и адрес электронной почты.

Если автомобилист получил постановление о совершенном правонарушении, следует ознакомиться с ним в день вынесения, оплатить половину штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Казани за день выявила 84 нарушения правил остановки и стоянки.

