Госавтоинспекция Казани за день выявила 84 нарушения правил остановки и стоянки

За 3 февраля инспекторы ГИБДД Казани выявили 84 нарушения правил остановки и стоянки автомобилей. Все они были помещены на специализированную стоянку.

Больше всего нарушений (44) выявлено по части несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку. 25 водителей нарушили правила, оставив автомобиль на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним. Шесть нарушений связаны с правилами остановки или стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки автомобилей инвалидов. Столько же нарушили правила остановки или стоянки на проезжей части.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Еще двое получили штраф за остановку или стоянку в местах остановки маршрутных автобусов. И одно нарушение связано с остановкой или стоянкой автомобилей на трамвайных путях.

Госавтоинспекция Казани вновь предупредила водителей, что автомобили, припаркованные с нарушением ПДД создают препятствие не только для других участников движения, но и работы аварийно-спасательных служб и ремонтно-уборочной техники.

Ранее ГИБДД Казани предупреждало о рейде по выявлению нарушений правил стоянки.

Ольга Плешкова