В 2021 году 15 социально значимых объектов Лениногорского района РТ подключат к скоростному интернету

Фото: Ринат Назметдинов

В 2021 году 15 социально значимых объектов Лениногорского района РТ планируют подключить к скоростному интернету, сообщил главы Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о дополнительном подключении еще 22 соцучреждений муниципалитета.

Всего с 2019 по 2020 годы в Лениногорском районе к скоростному интернету подключили 26 социальных объектов, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Отмечается, что муниципалитет входит в топ-10 районов Татарстана с наибольшим уровнем проникновения широкополосного доступа в интернет. На сегодняшний день более 70% лениногорцев могут свободно выходить в Сеть.

Хайруллин также обратил внимание, что примерно 40% жители Лениногорского района пользуются услугами и сервисами портала госуслуг Татарстана. Это один из самых лучших показателей в республике.

Фото: digital.tatarstan.ru

Напомним, Минцифры Татарстана объявило о крупном расширении программы по подключению СЗО республики к интернету. На реализацию этих целей из федерального бюджета в РТ дополнительно направят порядка миллиарда рублей, в общей сложности бюджет программы составил более 2 млрд рублей. Это позволит подключить в 2021 году к Сети 2 557 социально значимых объектов.

Татьяна Демина