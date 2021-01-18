Минцифры Татарстана направит два миллиарда на интернет для соцучреждений

Фото: Ринат Назметдинов

Кого подключат: колледжи, администрации, пожарных и Росгвардию

Сегодня Минцифры Татарстана объявило о крупном расширении программы по подключению социально значимых объектов (СЗО) республики к интернету. На реализацию этих целей из федерального бюджета в республику дополнительно направят порядка миллиарда рублей, в общей сложности бюджет программы составил более 2 млрд рублей. Это позволит подключить к Сети 2 557 социально значимых объектов уже в 2021 году.

СЗО подключают к интернету по региональной программе «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика». На эти цели республика уже привлекала 1,1 млрд рублей. В 2020 году широкополосный доступ к Сети появился в 733 объектах — для сравнения, за все прошлое десятилетие интернет появился только в 4 тысячах СЗО.

На 2021 год запланировано было подключить к Сети 802 объекта. Однако благодаря дополнительно привлеченному миллиарду средств в этом году дополнительно подключат еще 1 755 объектов. Минцифры отмечает, что Татарстан стал лидером среди регионов по привлекаемым федеральным средствам, а намечающуюся программу называет самой масштабной за десятилетие.

В «дополнительные» 1 755 объектов войдут следующие учреждения:

фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) — 1 283;

техникумы и колледжи — 3;

органы местного самоуправления — 528;

пожарные части — 120;

культурные учреждения — 541;

объекты Росгвардии — 82.

В 2021 году планируется подключить к Сети 2 557 социально значимых объектов

Кто боролся за право подключать СЗО в Татарстане к Сети и как удалось сэкономить 800 млн рублей



«Реальное время» обнаружило тендер на подключение к Сети социально-значимых объектов, рассчитанный до конца 2021 года, — по нему государство заплатило как раз те самые 1,1 млрд рублей, причем начальная цена составляла 1,9 млрд рублей — около 800 млн рублей удалось сэкономить на конкурсных процедурах

В перечень объектов вошло 1,9 тыс. СЗО в разных районах республики. Тендер выиграло ПАО «Таттелеком» — о том, что компания займется подключением социально значимых объектов, в 2019 году сообщал на брифинге в Кабмине Татарстана ее гендиректор Айрат Нуртдинов. Уже тогда выполнение госконтракта шло с опережением плана.

Однако интересно и то, кто боролся с «Таттелекомом» за право подключать СЗО республики к Сети. Так, наиболее близкую к цене «Таттелекома» сумму заявило небольшое (годовая выручка около 10 млн рублей) татарстанское ООО «Новые технологии XXI века», принадлежащее ее директору Олегу Никифорову — ему также принадлежит несколько других компаний в республике из сферы телекоммуникаций. Никифоров — известная в телекоме фамилия в первую очередь благодаря бывшему главе Минсвязи Николаю Никифорову. Однако здесь, вероятнее всего, речь идет об однофамильце.

Гораздо большую сумму, в 1,75 млрд рублей, предложило московское ООО «5 джи вайфай» — эта компания входит в структуру АО «Эр Телеком Холдинг», известное благодаря бренду «Дом.ru». Наконец, еще одним участником тендера, предложившим за контракт 1,9 млрд рублей, было АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» — входит, как ясно из названия, в структуру «Роскосмоса» и занимается работой с непрофильными активами предприятий ракетно-космической отрасли. В 2014—2015 году компанией руководил Игорь Комаров, позже занимавший должность полпреда президента РФ в ПФО.

Александр Артемьев