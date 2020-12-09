Атомная подлодка «Казань» завершит испытания до конца года

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Госиспытания атомной подводной лодки «Казань» планируется завершить до конца 2020 года. После их успешного прохождения она войдет в состав Северного флота России.



«К концу года планируется завершение государственных испытаний атомного подводного крейсера «Казань», который также войдёт в состав одного из соединений флота», — рассказал газете «Красная звезда» командующий Северным флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.

Напомним, что в конце ноября атомная подлодка «Казань» прошла очередные испытания в Белом море. Она успешно провела стрельбу крылатой ракетой «Оникс». К завершающим испытаниям она приступила 21 ноября.



Татьяна Демина