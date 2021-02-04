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В Минцифры России рассказали подробности проекта о геолокации телефонов

14:41, 04.02.2021 1
В Минцифры России рассказали подробности проекта о геолокации телефонов
Фото: realnoevremya.ru

Законопроект о предоставлении правоохранителям данных о местонахождении мобильных телефонов запрещает напрямую передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов или при отсутствии судебного решения. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

В ведомстве поясняют, что доработали законопроект, подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы и принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении.

Фото: pixabay.com

Он предусматривает возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, который устанавливает правительство.

При этом в тексте законопроекта уточнили, что сведения о геолокации мобильных устройств могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

Вчера стало известно о планах Минцифры России вывести из-под тайны связи данные о местоположении мобильного телефона человека. Это объясняется необходимостью упрощения и ускорения процедуры поиска пропавших людей. Так, оперативно-разыскные органы смогут быстрее получить данные о местонахождении гражданина.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:58
    Так, конечно, проще следить за народом.без решения суда.
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