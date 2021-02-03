Минцифры РФ предложило не считать геолокацию тайной связи

Минцифры России предложило ввести из-под тайны связи данные о местоположении мобильного телефона человека. В ведомстве уже разработали соответствующий законопроект.

Минцифры обосновывает необходимость изменений упрощением и ускорением процедуры поиска пропавших людей. Выведение геолокации абонентов из-под тайны связи поможет оперативно-розыскным органам быстрее получать информацию о местонахождении гражданина.

«Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день в России геолокация абонентских устройств является тайной, обеспечивать ее соблюдение обязаны операторы связи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее эксперт посоветовал ограничить доступ к геолокации на смартфоне из-за того, что за человеком могут следить компании, которым он сам дал доступ к данным местонахождения при установке и использовании мобильных приложений. Этим же могут заниматься и иностранные службы через официальные гугл-приложения.

Татьяна Демина