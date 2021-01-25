В Нижнекамске качество питания в школах оценят по коэффициенту «несъедаемости»

Одно из приоритетных направлений 2021 года — контроль по организации качественного горячего питания детей в школах Нижнекамска. В связи с этим в учебных заведениях вводят показатель несъедаемости пищи, который анализирует, сколько приготовлено и сколько съедено. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин.

При этом он заметил, что вкусовые пристрастия у детей очень разные и некоторые из них зачастую в школе не едят то, что считается полезным.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Мы должны стараться научить их есть правильно, при этом самим научиться организовывать систему питания так, чтобы дети съедали предложенный им рацион, — передает его слова пресс-служба района.

Лучший показатель несъедаемости — когда на тарелке остается 15%, а худший — 80%.



Сегодня в прокуратуре Татарстана сообщили, что по указанию генпрокурора России надзорное ведомство проверит организацию питания детей в детсадах и школах республики. В частности, будет проверено обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.



Татьяна Леухина