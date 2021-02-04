Синоптики Татарстана предупредили о сильном тумане и порывистом ветре в пятницу

На территории Татарстана прогнозируется ухудшение погодных условий ночью и утром в пятницу, 5 февраля. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром 5 февраля на территории Татарстана ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В пятницу днем — сильный ветер порывами 15—20 м/с, в Казани — до 15 м/с. Ночью и днем на дорогах — сильная гололедица.

Сегодня до вечера местами в Татарстане сохранится туман. Днем возможен снег, мокрый снег и морось, порывы ветра будут достигать от 6 до 11 м/с.



Фото: Максим Платонов (архив)

На выходных ожидается похолодание до -24 градусов ночью и до -22 днем.

Татьяна Леухина