В Татарстане сегодня днем сохранится туман

С 10 до 18 часов 4 февраля на территории Татарстана местами сохранится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

Накануне в Казани также наблюдался сильный туман с ухудшением видимости.

Фото: realnoevremya.ru

По данным синоптиков, сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем ожидается снег, мокрый снег и морось. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. Его порывы будут достигать от 6 до 11 м/с. Днем температура воздуха составит -4... +1 градусов. В Казани от -1°С до +1°С.