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Сегодня в Татарстане ожидается сильная гололедица и до +1 градуса

05:31, 04.02.2021
Сегодня в Татарстане ожидается сильная гололедица и до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 4 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем ожидается снег, мокрый снег и морось. В отдельных районах республики будет наблюдаться слабая метель, утром — туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. Порывы будут достигать от 6 до 11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -4... +1 градусов. В Казани от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут показывать от 0°С до -4°С.

На дорогах в Татарстане местами сохранится сильная гололедица.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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