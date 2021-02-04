Сегодня в Татарстане ожидается сильная гололедица и до +1 градуса

В четверг, 4 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем ожидается снег, мокрый снег и морось. В отдельных районах республики будет наблюдаться слабая метель, утром — туман.



Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. Порывы будут достигать от 6 до 11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -4... +1 градусов. В Казани от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут показывать от 0°С до -4°С.



На дорогах в Татарстане местами сохранится сильная гололедица.



Татьяна Демина