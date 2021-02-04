Казанский «мусорный» оператор свалил на погоду сокращение частоты вывоза мусора в два раза

Фото: Максим Платонов (архив)

Представители регоператора ООО «УК «ПЖКХ» признали, что в некоторые периоды мусор вывозится вдвое реже. Винят в компании погоду: мусоровозы не могут проехать к домам и улицам.

Об этом рассказали на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам.

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская отметила, что большинство жалоб в систему «Народный контроль» по теме отходов касаются именно несвоевременного вывоза мусора. Большинство жалоб приходятся на Казань.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Всего же по республике в систему «Народный контроль» по вопросу обращения с ТКО поступило 77 обращений — 56 из них решены, передает пресс-служба комитета.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2020 года в Казани спрос на услугу вывоза мусора вырос на 53% по сравнению с предыдущим кварталом



В то же время региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Татарстане предоставят субсидии на возмещение части затрат, возникших во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.