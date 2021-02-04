В Татарстане за год обвинили шесть адвокатов и 16 депутатов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане приоритетной для следственных органов остается борьба с коррупционными и должностными преступлениями. В 2020 году расследовано с направлением в суд более 670 преступлений, что на 64% больше, чем в 2019 году, говорится в докладе руководителя Следкома по РТ Валерия Липского.

Согласно данным Липского, подвергнуты уголовному преследованию 36 лиц, в отношении которых действует специальный порядок судопроизводства, в том числе шесть адвокатов, 16 депутатов муниципальных выборных органов, пять глав сельских поселений, семь членов участковых избирательных комиссий, два следователя органов внутренних дел.

Фото: Максим Платонов

«Не покрываем мы и собственных работников. В прошедшем году за злоупотребления по службе преданы правосудию бывший руководитель следственного отдела по городу Набережные Челны Халиев, его заместитель Шакиров и следователь Перепеченова», — сказал Липский.

Также в своем докладе Липский отметил резонансные дела, по которым привлекают экс-замглавы Росреестра по РТ Аду Зайдуллину, экс-начальника ОП «Горки».

Ранее на коллегии МВД заявляли, что за 2020 год было пресечено 1 098 коррупционных преступлений.



Ольга Плешкова