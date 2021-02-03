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В Казани наблюдается сильный туман — фото

09:24, 03.02.2021
В Казани наблюдается сильный туман — фото

В среду 3 февраля в Казани наблюдается сильный туман с ухудшением видимости. На фотографиях заметно, что горизонт словно размывается, зданий вдалеке может быть не видно.

Фото: realnoevremya.ru

Особенно внимательными и бдительными следует быть автомобилистам.

Фото: realnoevremya.ru

«Казань снова превратилась в Silent Hill», — написали в одном из городских сообщество в социальной сети, комментируя фотографию с моста Миллениум.

Напомним, в Татарстане 3 февраля прогнозировали облачную погоду, туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Общество Татарстан
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