В Казани наблюдается сильный туман — фото

В среду 3 февраля в Казани наблюдается сильный туман с ухудшением видимости. На фотографиях заметно, что горизонт словно размывается, зданий вдалеке может быть не видно.

Фото: realnoevremya.ru

Особенно внимательными и бдительными следует быть автомобилистам.

Фото: realnoevremya.ru

«Казань снова превратилась в Silent Hill», — написали в одном из городских сообщество в социальной сети, комментируя фотографию с моста Миллениум.

Напомним, в Татарстане 3 февраля прогнозировали облачную погоду, туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.