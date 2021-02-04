Сотрудники СК в Татарстане арестовали имущество обвиняемых на 1,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya

За 2020 год потерпевшим по уголовным делам Следкома по РТ компенсирован ущерб на сумму свыше 472 млн рублей. Эту цифру сегодня в своем докладе озвучил глава ведомства Валерий Липский на заседании итоговой коллегии.

По его словам, в ходе расследования арест был наложен на имущество обвиняемых в общем объеме свыше 1,2 млрд рублей, что позволило полностью покрыть размер причиненного ущерба.

Фото: Ирина Плотникова

Отметим, что три дня назад Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор экс-руководителю группы компаний «ФОН» Анатолию Ливаде и второй обвиняемой по делу Диане Ахметзяновой. Ущерб потерпевших следователи и прокуроры оценивали в 2,6 млрд рублей. Однако суд счел — обвинение в хищении не подтверждается доказательствами, не установлены даже способы увода денег со счетов и из кассы «ФОНа». В результате действия обоих подсудимых квалифицированы в приговоре по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения. В удовлетворении морального вреда отказал.

Ирина Плотникова