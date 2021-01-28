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В Казани полицейские пресекли массовую драку, заявил глава МВД по Татарстану

09:55, 28.01.2021
В Казани полицейские пресекли массовую драку, заявил глава МВД по Татарстану
Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Казани полицейские пресекли массовую драку. Об этом рассказал глава МВД Татарстана Артем Хохорин, выступая на итоговой коллегии ведомства.

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Однако, по словам Хохорина, задержаны 35 человек, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее в соцсетях появилось видео драки возле закрытых баров на Профсоюзной в Казани.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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