В Казани снова наблюдаются сильные пробки

В Казани утром снова наблюдаются сильные пробки. Дорожную ситуацию можно проследить на «Яндекс.Картах».

Аварии произошли на Фермском шоссе, на повороте с Оренбургского тракта на Танковое кольцо, на ул. Танковой. Еще авария на Сибирском тракте, стоит вся ул. Мира вплоть до ул. Азина, заторы на ул. Фатыха Амирхана (между просп. Ямашева и ул. Маршала Чуйкова), на ул. Петра Витера, на ул. Тэцевской.

В сильной пробке стоит выезд из Дербышек, сильные пробки на ул. Технической и ул. Нурсултана Назарбаева, также на ул. Танковой, ул. Дубравной, ул. Аделя Кутуя, ул. Гвардейской, ул. Космонавтов и ул. Аграрной.

Напомним, в Казани вечером в среду образовались 8-балльные пробки.