В Казани пробки вновь достигли 8 баллов
В Казани в среду вечером (по состоянию на 17.39) образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Заторы образовались на ул. Николая Ершова, ул. Аделя Кутуя, ул. Достоевского, ул. Чехова, ул. Лесгафта. Движение в обе стороны затруднено на ул. Шаляпина. Также пробки наблюдаются в центре города: на ул. Лево-Булачной, ул. Право-Булачной, ул. Татарстан, ул. Пушкина
Помимо этого, заторы сейчас на Кировской дамбе, ул. Васильченко, ул. Декабристов, ул. Тэцевской, ул. Копылова, ул. Петра Витера, ул. Ленинградской, ул. Максимова.
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