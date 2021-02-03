Эксперт спрогнозировал сроки прекращения роста потребительских цен

Тенденция роста потребительских цен может переломиться в ближайшие месяцы, заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.

По ее словам, это связано с тем, что эффект ослабления курса рубля постепенно исчерпает себя. Также потребительские цены перестанут расти из-за спада эффекта низкой базы 2020 года, связанного с локдауном и резким падением деловой активности, пишет ТАСС.

Сафина обратила внимание, что по итогам прошлого месяца можно ожидать ускорения инфляции до 5,3% в годовом выражении.

Напомним, что заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова сообщила, что в России пока не пройден пик инфляции в годовом выражении. По ее прогнозам снижение потребительских цен начнется во втором квартале текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также во втором квартале 2021 года в России ожидается снижение цен на продукты в результате принятых правительством мер по сдерживанию роста стоимости на социально значимые товары.

Татьяна Демина