Экс-руководитель академии «Рубина» Акбаров перейдет на работу в «Химки»

Бывший руководитель академии казанского «Рубина» Нияз Акбаров в ближайшее время может быть назначен на пост директора академии ФК «Химки». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

В этой должности Акбаров сменит Александра Ширко. По данным источника, он будет представлен на посту руководителя академии уже сегодня.

Александр Ширко. Фото: fckhimki.com

За время своей профессиональной карьеры Акбаров успел поработать в системах казанского «Рубина» и «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

Напомним, ранее стало известно о назначении экс-капитана «Рубина» Андрея Федорова старшим селекционером московского «Локомотива».