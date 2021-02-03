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Экс-руководитель академии «Рубина» Акбаров перейдет на работу в «Химки»

16:47, 03.02.2021
Экс-руководитель академии «Рубина» Акбаров перейдет на работу в «Химки»
Фото: fc-ural.ru

Бывший руководитель академии казанского «Рубина» Нияз Акбаров в ближайшее время может быть назначен на пост директора академии ФК «Химки». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

В этой должности Акбаров сменит Александра Ширко. По данным источника, он будет представлен на посту руководителя академии уже сегодня.

Александр Ширко. Фото: fckhimki.com

За время своей профессиональной карьеры Акбаров успел поработать в системах казанского «Рубина» и «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

Напомним, ранее стало известно о назначении экс-капитана «Рубина» Андрея Федорова старшим селекционером московского «Локомотива».

СпортФутбол
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