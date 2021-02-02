Экс-капитан «Рубина» Федоров назначен старшим селекционером «Локомотива»

Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров назначен старшим селекционером «Локомотива», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Ранее он занимал пост главного тренера «Локомотива» из Ташкента, с которым стал двукратным победителем чемпионата Узбекистана. В его тренерской карьере также победа в Кубке Узбекистана и награда лучшему тренеру страны.

«Я много лет руководил селекционным отделом «Рубина» и рад вернуться к работе селекционером. Мне очень приятно, что меня пригласил такой большой клуб. Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» развивался и всегда был на лидирующих позициях. Моим последним местом работы также был «Локомотив» (Ташкент). Поменялся город, но не название команды. Я остался с железной дорогой, это очень приятно и символично.

Старшим селекционером «Локомотива» назначен Андрей Витальевич Фёдоров.



Подробнее https://t.co/dKY4WXcVrx — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 1, 2021

Работа многогранная: необходимо учесть пожелания главного тренера, стратегию и возможности клуба, решать вопросы коллегиально. У «Локомотива» достаточно молодых ребят, которые в будущем смогут усилить первую команду, поэтому необходимо плотно взаимодействовать с Академией», — прокомментировал свое назначение Федоров.

За время футбольной карьеры Федоров выступал на уровне РПЛ за казанский «Рубин». В 2008-м году он возглавил селекционный отдел казанского клуба во времена Курбана Бердыева. В 2012-м году Федоров перешел на тренерскую работу, возглавив молодежный состав «Рубина».

Напомним, ранее казанский клуб официально объявил о подписании защитника Алексея Грицаенко и нападающего Михаила Костюкова.