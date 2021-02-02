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Экс-капитан «Рубина» Федоров назначен старшим селекционером «Локомотива»

11:21, 02.02.2021
Экс-капитан «Рубина» Федоров назначен старшим селекционером «Локомотива»
Фото: fclm.ru

Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров назначен старшим селекционером «Локомотива», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Ранее он занимал пост главного тренера «Локомотива» из Ташкента, с которым стал двукратным победителем чемпионата Узбекистана. В его тренерской карьере также победа в Кубке Узбекистана и награда лучшему тренеру страны.

«Я много лет руководил селекционным отделом «Рубина» и рад вернуться к работе селекционером. Мне очень приятно, что меня пригласил такой большой клуб. Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» развивался и всегда был на лидирующих позициях. Моим последним местом работы также был «Локомотив» (Ташкент). Поменялся город, но не название команды. Я остался с железной дорогой, это очень приятно и символично.

Работа многогранная: необходимо учесть пожелания главного тренера, стратегию и возможности клуба, решать вопросы коллегиально. У «Локомотива» достаточно молодых ребят, которые в будущем смогут усилить первую команду, поэтому необходимо плотно взаимодействовать с Академией», — прокомментировал свое назначение Федоров.

За время футбольной карьеры Федоров выступал на уровне РПЛ за казанский «Рубин». В 2008-м году он возглавил селекционный отдел казанского клуба во времена Курбана Бердыева. В 2012-м году Федоров перешел на тренерскую работу, возглавив молодежный состав «Рубина».

Напомним, ранее казанский клуб официально объявил о подписании защитника Алексея Грицаенко и нападающего Михаила Костюкова.

СпортФутбол
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