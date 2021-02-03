В Казани в этом году отремонтируют две музыкальные школы

В Казани в текущем году планируется отремонтировать две детские музыкальные школы по национальному проекту «Культура». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: kzn.ru

Первая — детская музыкальная школа №2 по ул. Галимжана Баруди, 25а — одна из старейших в городе. В 2022 году она отметит свое 75-летие. Сейчас здесь учатся 460 детей в возрасте от 6 до 18 лет. На базе учреждения работают фортепианное, инструментальное, духовое, народное, вокальное, художественное отделения, а также отделение струнных инструментов.

Фото: kzn.ru

В здании полностью отремонтируют все 29 учебных кабинетов и актовый зал на 160 мест. В нем на стенах установят акустические панели, которые смогут передать всю мощь звучания инструментов. Также в ходе ремонта будут заменены окна, инженерные коммуникации, батареи, электросети.

Капитальный ремонт в 2021 году будет проводиться также в музыкальной школе №10 в поселке Юдино, по улице Революционной, 49. В следующем году ремонт сделают в детской художественной школе №7 по улице Индустриальной, 5а, и в детской музыкальной школе №7 по улице Космонавтов, 11б.

Ранее в Татарстане стартовал проект по созданию шахматных зон в школах. Одна из них открылась по нацпроекту «Образование» в Лаишевской школе №2 имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

Татьяна Леухина