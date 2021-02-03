В Казани разрабатывают тренажер для педагогов с виртуальными учениками

Ученые КФУ работают над созданием тренажера для педагогов — интерактивного компьютерного симулятора, который может помочь студентам педагогических специальностей научиться работать с учениками.

Виртуальные условия уроков будут максимально приближены к реальности. Преподаватель на практике принимает решения в конкретных ситуациях, исходя их известных ему способов реагирования на проблему. Тренажер позволит закрепить и отработать знания по психолого-педагогическим дисциплинам. Разработчики считают, что это уменьшит количество ошибок учителей.

Фото: realnoevremya

«Нами уже описано 150 конфликтных ситуаций, с которыми сталкивались на практике реальные учителя во время занятий. Надеемся, что эти типовые школьные ситуации можно оцифровать и перенести в игру. И тогда виртуальный учитель так же, как и реальный, столкнется с условиями, вынуждающими его анализировать педагогическую ситуацию, принимать решения в сжатое время, применять воспитательные меры, реагировать на разнообразные ситуации, возникающие в классе», — рассказала доцент кафедры педагогики высшей школы ИПО КФУ Инна Голованова.



Ольга Плешкова