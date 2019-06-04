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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

13:59, 04.06.2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Фото: ru.wikipedia.org

Верховная рада Украины не включила в повестку дня законопроект об импичменте главы государства, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает «Укринформ», за рассмотрение законопроекта проголосовали только 110 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского внесла в Верховную раду законопроект о процедуре отстранения президента с поста — импичменте.

Стоит отметить, что Зеленский обещал принять закон об импичменте президента еще до своего избрания.

ОбществоВласть
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