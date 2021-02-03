РКБ Татарстана потратит на услуги санавиации 84,5 млн рублей

РКБ Минздрава Татарстана разместила на сайте госзакупок тендер на выполнение авиационных работ с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи в 2021 году на сумму 84,5 млн рублей.



В документах заявленное количество летных часов — 420. Возраст судна должен быть не ранее 2014 года, дальность полета — не менее 400 км. На нем должно быть не менее двух мест для медработников и как минимум одно место для пациента. Воздушное судно должно быть оснащено всем необходимым медоборудованием.

Экипаж воздушного судна должен иметь все необходимые для выполнения работ допуски, врачи должны предварительно пройти инструктаж.

Заявку можно подать до 26 февраля.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане врачи второго отделения Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) по линии санавиации оказывают экстренную медицинскую помощь в отдаленных районах республики.