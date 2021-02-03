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«Ак Барс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» в матче КХЛ

09:30, 03.02.2021
«Ак Барс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» сыграет на выезде с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанской команды игру пропустит нападающий Найджел Доус. Экс-форвард «Автомобилиста» не сыграет в матче из-за дисквалификации, полученной после встречи с челябинским «Трактором».

Хозяева не могут обыграть казанцев у себя на льду уже пять игр подряд. В нынешнем сезоне под руководством тренера Билла Питерса «Автомобилист» ни разу не взял очков в матчах с «Ак Барсом», проиграв все три встречи — 0:3, 0:2, 1:3.

Игра в Екатеринбурге начнется в 17.00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

Напомним, ранее «Ак Барс» обыграл в гостях челябинский «Трактор» со счетом 3:2.

СпортХоккей
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