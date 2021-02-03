«Ак Барс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» в матче КХЛ
Сегодня «Ак Барс» сыграет на выезде с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе казанской команды игру пропустит нападающий Найджел Доус. Экс-форвард «Автомобилиста» не сыграет в матче из-за дисквалификации, полученной после встречи с челябинским «Трактором».
Хозяева не могут обыграть казанцев у себя на льду уже пять игр подряд. В нынешнем сезоне под руководством тренера Билла Питерса «Автомобилист» ни разу не взял очков в матчах с «Ак Барсом», проиграв все три встречи — 0:3, 0:2, 1:3.
День матча! Сегодня играем с «Автомобилистом»— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 3, 2021
КРК «Уралец», Екатеринбург
Начинаем в 17:00
Матч показывают КХЛ ТВ HD, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/korUMA7ElE
Игра в Екатеринбурге начнется в 17.00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».
Напомним, ранее «Ак Барс» обыграл в гостях челябинский «Трактор» со счетом 3:2.СпортХоккей
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