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«Ак Барс» сыграет в гостях против «Трактора» в матче КХЛ

09:00, 01.02.2021
«Ак Барс» сыграет в гостях против «Трактора» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях против челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заявке казанской команды на эту игру отсутствует нападающий Станислав Галиев, не полетевший с «барсами» в выездное турне из-за травмы. При этом в состав вернулись Данис Зарипов и Стефан Да Коста.

«Трактор» до встречи с «Ак Барсом» уступил в гостях «Сибири» (2:3 от) и занимает пятую строчку в Восточной конференции. В отличие от казанцев, челябинская команда еще не гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.

В нынешнем сезоне коллективы встречались три раза, в которых две победы одержали хоккеисты «Трактора» (3:2 б, 2:1, 2:3 б).

Прямую трансляцию матча в Челябинске можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-Планета. Начало игры — в 17.00 по мск.

Напомним, ранее «Ак Барс» дома уверенно обыграл китайский «Куньлунь».

СпортХоккей
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