«Ак Барс» сыграет в гостях против «Трактора» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях против челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заявке казанской команды на эту игру отсутствует нападающий Станислав Галиев, не полетевший с «барсами» в выездное турне из-за травмы. При этом в состав вернулись Данис Зарипов и Стефан Да Коста.

«Трактор» до встречи с «Ак Барсом» уступил в гостях «Сибири» (2:3 от) и занимает пятую строчку в Восточной конференции. В отличие от казанцев, челябинская команда еще не гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ.

Начинаем уральское турне игрой против «Трактора»

ЛА «Трактор», Челябинск

Стартуем в 17:00

В прямом эфире матч показывают КХЛ ТВ HD, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/XJRn6TCqHB — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 1, 2021

В нынешнем сезоне коллективы встречались три раза, в которых две победы одержали хоккеисты «Трактора» (3:2 б, 2:1, 2:3 б).

Прямую трансляцию матча в Челябинске можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-Планета. Начало игры — в 17.00 по мск.

Напомним, ранее «Ак Барс» дома уверенно обыграл китайский «Куньлунь».