Опрос: сколько россиян видят угрозу ядерной войны

Согласно опросу интернет-портала Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 62% россиян уверены в необходимости всеобщего ядерного разоружения, 27% считают, что всеобщее ядерное разоружение не имеет смысла. 48% россиян полагает, что в ближайшие 30 лет ядерное разоружение невозможно, а 36% — убеждены в обратном.



На вопрос, почему, по их мнению, нашей стране нужно ядерное оружие, 36% респондентов ответили, что наличие ядерного арсенала — это обеспечение безопасности страны, а 22% считает, что «это сдерживающий фактор для поддержания равновесия в мире».

Также каждый второй россиянин (53%) полагает, что в настоящее время в мире существует угроза военного конфликта с применением ядерного оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать заниматься модернизацией ядерных сил и планомерно укреплять все их составляющие.