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Группа «Аигел» спела в программе «Вечерний Ургант»

08:39, 03.02.2021
Группа «Аигел» спела в программе «Вечерний Ургант»
Фото: скриншот

Музыкальным гостем 2 февраля в шоу-программе «Вечерний Ургант» стал петербургско-казанский дуэт «Аигел» с альбомом «Пыяла» («Стекло»), вышедшим в декабре.

Альбом полностью состоит из песен на татарском языке.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о презентации в новом здании Национальной библиотеки первого альбома «Аигел» полностью на татарском языке. Специально для Татарстана весь новый альбом сыграли за неделю до релиза.

ОбществоКультура Татарстан
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