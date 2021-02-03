Группа «Аигел» спела в программе «Вечерний Ургант»
Музыкальным гостем 2 февраля в шоу-программе «Вечерний Ургант» стал петербургско-казанский дуэт «Аигел» с альбомом «Пыяла» («Стекло»), вышедшим в декабре.
Альбом полностью состоит из песен на татарском языке.
Ранее «Реальное время» публиковало материал о презентации в новом здании Национальной библиотеки первого альбома «Аигел» полностью на татарском языке. Специально для Татарстана весь новый альбом сыграли за неделю до релиза.ОбществоКультура Татарстан
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