Чехия предоставила убежище экс-подрядчику космодрома «Восточный»

МВД Чехии предоставило экс-подрядчику космодрома «Восточный» Виталию Гинзбургу, заочно арестованному в России за растрату, временное право на убежище. Об этом сообщила адвокат Гинзбурга Марина Мусилова.



По ее словам, Гинзбург сейчас освобожден из-под ареста и находится в Чехии. Право на убежище ему предоставлено на срок 12 месяцев, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в России Гинзбург объявлен в международный розыск по статье о растрате, совершенной в особо крупном размере. Его задержали в аэропорту Праги в апреле 2019 года, после чего определили предварительное заключение на период рассмотрения дела в местных судах.

Ранее сообщалось об аресте директора космодрома «Восточный», задержанного по делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В январе 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручал казначейству проверить строительство космодрома «Восточный». Главу правительства интересовал контракт, заключенный с ПСО «Казань».