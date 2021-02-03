Чехия предоставила убежище экс-подрядчику космодрома «Восточный»
МВД Чехии предоставило экс-подрядчику космодрома «Восточный» Виталию Гинзбургу, заочно арестованному в России за растрату, временное право на убежище. Об этом сообщила адвокат Гинзбурга Марина Мусилова.
По ее словам, Гинзбург сейчас освобожден из-под ареста и находится в Чехии. Право на убежище ему предоставлено на срок 12 месяцев, сообщает «РИА Новости».
Напомним, в России Гинзбург объявлен в международный розыск по статье о растрате, совершенной в особо крупном размере. Его задержали в аэропорту Праги в апреле 2019 года, после чего определили предварительное заключение на период рассмотрения дела в местных судах.
Ранее сообщалось об аресте директора космодрома «Восточный», задержанного по делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В январе 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручал казначейству проверить строительство космодрома «Восточный». Главу правительства интересовал контракт, заключенный с ПСО «Казань».ОбществоБизнес
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