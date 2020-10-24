СМИ сообщили о задержании директора космодрома Восточный
Директор космического центра Восточный, головной структуры по обслуживанию одноименного космодрома, Роман Бобков задержан по делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Вместе с ним задержали главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева.
Дело связано с махинациями при приемке в эксплуатацию водозаборных сооружений. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к следствию источники, Бобков уговорил Фоминцева закрыть глаза на нарушения строительных норм при приемке этих объектов, а также составлять фальшивые акты.
За фиктивную документацию Роман Бобков обещал главному инспектору и его супруге трудоустройство в КЦ «Восточный» на должности с зарплатой в 500 тыс. руб. в месяц. По предварительным данным, ущерб от недоделанных сооружений составил порядка 500 млн руб.
В Роскосмосе не стали комментировать информацию о задержаниях на Восточном, добавляет ТАСС.
Напомним, что одним из основных подрядчиков на Восточном является ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Этим летом компания получила еще один госконтракт на строительство на космодроме.Происшествия
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