Директора космодрома «Восточный» арестовали на два месяца

Директор космического центра «Восточный» и руководитель одноименного космодрома Роман Бобков на два месяца арестован по делу о служебном подлоге на 500 млн рублей. Бобков останется под стражей до 22 декабря.

«Суд, не входя в обсуждение вопросов о виновности либо невиновности подозреваемого в инкриминируемых ему деяниях, а также вопросы квалификации его действий, приходит к выводу о том, что в материалах, представленных суду, содержатся сведения, свидетельствующие о наличии разумных оснований полагать о возможной причастности Бобкова Р.В. к инкриминируемым ему деяниям, которые являются достаточными для принятия решения о применении к нему меры пресечения» — сказано в сообщении благовещенского горсуда.

Бобкова подозревают в двух умышленных преступлениях средней тяжести против государственной власти и против интересов госслужбы.

Ранее сообщалось о задержании Бобкова.