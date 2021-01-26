Мишустин поручил казначейству проверить, успевает ли ПСО «Казань» построить космодром Восточный

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил казначейству проверить строительство космодрома Восточный. Конкретно главу правительства интересует контракт, заключенный с ПСО «Казань».

«Казначейству России при казначейском сопровождении средств, получаемых обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» […], а также исполнителями […], обеспечить проведение проверок информации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг), содержащейся в документах…» — говорится в распоряжении правительства РФ.

Максим Платонов (архив)

Из документа следует, что казначейство должно проверить, соответствуют ли сроки работ на космодроме условиям контракта.

«Роскосмосу» предписано включить в контракт условия о проведении соответствующих проверок.

Напомним, в октябре 2018 года ПСО «Казань» подписало контракт на 39,4 млрд рублей по строительству объекта на космодроме Восточный. Сдать его компания должна до 31 декабря 2022 года. В 2020 году компания Равиля Зиганшина получила еще один контракт — на возведение трассового измерительного пункта «Сахалин» для телеметрии ракетных запусков.