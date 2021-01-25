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Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

21:59, 25.01.2021
Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара
Фото: realnoevremya.ru

Россия со среды, 27 января, возобновляет авиасообщение с четырьмя странами — Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Граждане этих государств и те, кто имеет там вид на жительство, могут въехать в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Фото: Максим Платонов

Рейсы во Вьетнам по маршруту Москва — Ханой будут выполняться два раза в неделю, в Дели из Москвы можно будет улететь два раза в неделю. В Хельсинки будут вылетать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга также два раза в неделю. В Катар рейсы Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю. Число регулярных рейсов между Россией и Египтом по маршруту Москва — Каир увеличено до пяти в неделю, сообщал ранее оперштаб.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспорт
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