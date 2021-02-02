В 2020 году в Казанском регионе ГЖД на железнодорожных переездах произошло шесть ДТП

Фото: Олег Тихонов (архив)

В прошлом году в Казанском регионе ГЖД на железнодорожных переездах произошло шесть ДТП. Это на две аварии меньше, чем в 2019 году, сообщается на сайте Миндортранса Татарстана.

Из-за нарушения водителями автомобилей правил пересечения железнодорожного пути в Татарстане в Казанском регионе ГЖД в 2020 году произошло два ДТП. В Чувашии зафиксировано три таких аварии, в Марий Эл — одна.

Погибли в результате пересечения машинами железнодорожных путей на красный свет два человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 4 декабря, с начала 2020 года в зоне движения поездов в Казанском регионе Горьковской железной дороги пострадал 31 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года травмировались 40 граждан (-22%).



Татьяна Демина