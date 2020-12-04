С начала года в Татарстане на железной дороге пострадали 23 человека

С начала текущего года в зоне движения поездов в Казанском регионе Горьковской железной дороги пострадал 31 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года травмировались 40 граждан (-22%). Среди них три случая с участием несовершеннолетних.

Наибольшее количество травмированных на железнодорожных путях Казанского региона ГЖД приходится на жителей Татарстана (23 человека). В Чувашии пострадали семь граждан, в Марий Эл — один человек.

Уменьшилось и количество смертей в Казанском регионе ГЖД — погибли 23 человека (за аналогичный период прошлого года — 28). Среди них две смерти пришлись на несовершеннолетних. Такие данные приводит Миндортранс РТ на основе материалов пресс-службы Казанского региона ГЖД.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в феврале 2020 года в Казани на перегоне Дербышки — Компрессорный погиб 16-летний подросток, пытавшийся перебежать рельсы перед электричкой.



Татьяна Демина