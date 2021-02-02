В Татарстане осудили мужчину, задолжавшего более 800 тыс. рублей алиментов

46-летнего жителя Камско-Устьинского района Татарстана суд приговорил к 6 месяцам исправительных работ за задолженность по уплате алиментов. Также из его зарплаты в доход государства будут удерживать 10%.

Установлено, что с марта 2010 года мужчина должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере четверти заработка или иного дохода. Однако он уклонялся от этой обязанности, деньги расходовал на личные нужны. В итоге задолженность составила около 873 тыс. рублей.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение: он был приговорен к 30 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обвиняемый свою вину признал. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Напомним, в 2020 году в Татарстане разыскали 1 200 неплательщиков алиментов. Всего за год было заведено 1 772 розыскных дела, что на 450 дел больше, чем в 2019 году. В прошлом году в республике с неплательщиков алиментов взыскали 298 млн рублей.



Татьяна Демина