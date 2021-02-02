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Умер заслуженный врач России и Татарстана Сергей Коломенский

18:43, 02.02.2021
Умер заслуженный врач России и Татарстана Сергей Коломенский
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Заслуженный врач России и Татарстана Сергей Коломенский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Причины смерти врача не уточняются.

С 1982 по 2015 год он возглавлял колопроктологическое отделение РКБ. Коломенский был одним из основоположников школы колопроктологии в республике.

Фото: kzn.ru

Прощание и панихида пройдут в четверг, 4 февраля, в 10.30 в корпусе ЛРКБ. Его похоронят на Самосыровском кладбище.

Сегодня стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда 93-летнего Павла Зорина. Он работал на челнинском заводе КАМАЗ с 1986 года.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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