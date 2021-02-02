Верховный суд России признал законной блокировку мобильного приложения iHerb
Верховный суд России признал законной блокировку мобильного приложения интернет-магазина БАДов iHerb. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое продавался товар. По данным прокуратуры региона, препараты не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.
Приложение содержало информацию о поставках небезопасных БАДов к пище, в том числе предназначавшихся для детей. Кроме того, эксперты пришли к мнению, что ряд препаратов содержит консерванты или растения, запрещенные для использования в составе продуктов для детей, а ряд гомеопатических лекарственных препаратов не зарегистрирован в РФ.
Суд оставил кассационную жалобу компании без удовлетворения.
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