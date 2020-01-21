Ульяновский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb для российских пользователей

Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое продавался товар.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, иск направил в суд прокурор Засвияжского района Ульяновска.

«Установлено, что на одном из интернет-ресурсов размещалась информация о реализации и поставке на территорию Российской Федерации небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, трав и объектов гомеопатии», — говорится в сообщении.

Кроме того, препараты не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.



Отметим, что это уже третье за 3 года решение ульяновского суда. Так, в 2016 году он постановил заблокировать сайт магазина за продажу санкционных товаров, в 2019-м — удалить приложение Iherb из-за нескольких не сертифицированных на территории России пищевых добавок.