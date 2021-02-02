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В Татарстане за сутки вторую прививку от коронавируса получили пять человек

11:27, 02.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вторую прививку от коронавируса получили пять человек
Фото: twitter.com/sputnikvaccine

В Татарстане на 2 февраля две дозы вакцины «Спутник V» вкололи 2 604 человека. Таким образом, за сутки второй укол сделали пятеро.

Всего провакцинировались 13 229 татарстанцев, сообщили в Минздраве республики. За вчерашний день прививку получили 606 человек.

Фото: minzdrav.gov.ru

Использовано 39,8% из 33 242 комплектов доз вакцины.

Напомним, накануне число вакцинированных в РТ составляло 12 623 человека. Из них вторую дозу получили 2 599 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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