В Татарстане 61,1% онкозаболеваний выявляют на ранней стадии

В Татарстане 61,1% онкозаболеваний выявляют на ранней стадии, еще 10 лет назад показатель составлял 54,1%. Об этом рассказал главный онколог Минздрава РТ, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий РКОД МЗ РТ Эдуард Нагуманов.

В 2020 году помощь в стационарах РКОД в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани получили 57,3 тыс. человек. По словам Нагуманова, несмотря на то, что медицина шагнула вперед, население до сих пор неохотно проходит профосмотры и диспансеризацию.

Фото: kzn.ru

«Больного человека не нужно уговаривать прийти в больницу, а вот условно здорового человека, которого еще ничего не беспокоит, необходимо убедить. Сегодня для выявления рака на ранней стадии используются современные скрининговые технологии, внедренные в программу диспансеризации, и при таких видах опухолей, как рак молочной железы, колоректальный рак (злокачественное новообразование толстого кишечника, — прим. ред.), рак кожи, предстательной железы, рак шейки матки, заболевание можно выявить на ранней стадии», — сказал Нагуманов.

Ранее онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин.

Ольга Плешкова