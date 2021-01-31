Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

У мужчин наиболее распространен рак бронхов, предстательной железы и кожи, а у женщин — рак молочной железы, матки и ободочной кишки. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Развитие рака обусловлено генетикой только в 15—20% случаев, во всех остальных многое зависит от образа жизни человека. Поэтому нужно своевременно проходить профосмотры, сократить факторы, которые могут вести к появлению рака: отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, красным мясом, а также следить за своим весом.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в России зарегистрировано около 640 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. В 2018 году их было около 599 тысяч. Каприн пояснил, что растет не только заболеваемость, но и выявляемость, передает ТАСС.

Ранее правительство России решило направить 1,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, выявившим онкологию.



Татьяна Леухина