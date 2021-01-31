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Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

22:27, 31.01.2021 2
Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин
Фото: realnoevremya.ru

У мужчин наиболее распространен рак бронхов, предстательной железы и кожи, а у женщин — рак молочной железы, матки и ободочной кишки. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Развитие рака обусловлено генетикой только в 15—20% случаев, во всех остальных многое зависит от образа жизни человека. Поэтому нужно своевременно проходить профосмотры, сократить факторы, которые могут вести к появлению рака: отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, красным мясом, а также следить за своим весом.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в России зарегистрировано около 640 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. В 2018 году их было около 599 тысяч. Каприн пояснил, что растет не только заболеваемость, но и выявляемость, передает ТАСС.

Ранее правительство России решило направить 1,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, выявившим онкологию.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 фев
    "Ранее правительство России решило направить 1,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, ВЫЯВИВШИМ онкологию." За деньги будут выявлять? Или это писатель так написал? Выходит, что раньше и не выявляли и не лечили, зная предполагаемый исход.
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  • Анонимно 01 фев
    А может "новичок" вылечит? Навальный поделился бы опытом, что ему за так сидеть.
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