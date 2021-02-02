Троих пассажиров рейса Казань — Москва сняли с самолета за брань и распитие спиртного

Фото: скриншот видео

В Казани с самолета, вылетавшего в Москву, сняли троих пассажиров. Авиадебоширы громко ругались и распивали алкоголь, чем мешали другим пассажирам.

Как сообщает пресс-служба Приволжского управления МВД на транспорте, двое пьяных 35-летних татарстанцев «нецензурно выражались в отношении бортпроводников». Также 36-летний москвич мешал пассажирам «и выражался в отношении них нецензурной бранью».

После нескольких замечаний командир воздушного судна решил ссадить буйных пассажиров. Полиция составила в отношении всех троих несколько административных протоколов. Они уже оштрафованы за мелкое хулиганство и распитие спиртного в запрещенных местах.

Кроме того, Лаишевский райсуд рассмотрит административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчине, устроившему дебош на борту самолета, летевшего из Турции в Казань, грозит до 7 лет. Вечером 15 сентября прошлого года мужчина, будучи пьяным, возвращался из Антальи в Казань. Когда самолет начал снижаться, он отказался пристегиваться ремнем безопасности, продолжал ходить по салону, выкрикивал нецензурные выражения. Также он применил насилие в отношении бортпроводника, который пытался угомонить дебошира.