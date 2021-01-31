В Татарстане мужчине, устроившему дебош на борту самолета, летевшего из Турции в Казань, грозит до 7 лет

Татарская транспортная прокуратура направила в Лаишевский суд уголовное дело в отношении казанца, который обвиняется в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Вечером 15 сентября прошлого года мужчина, будучи пьяным, возвращался из Антальи в Казань. Когда самолет начал снижаться, он отказался пристегиваться ремнем безопасности, продолжаться ходить по борту, выкрикивал нецензурные выражения. Также он применил насилие в отношении бортпроводника, который пытался угомонить дебошира.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Покинул борт самолета мужчина уже в сопровождении полицейских. Его действия квалифицированы как хулиганство на воздушном транспорте с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления — лишение свободы на срок до 7 лет. По решению суда мужчина заключен под стражу.

На этой неделе в аэропорту Казани задержали нетрезвую девушку, устроившую дебош на рейсе Стамбул — Казань.

Татьяна Леухина