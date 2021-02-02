«Яндекс.Такси» выкупит часть активов «Везет» за 178 млн долларов

Компания «Яндекс.Такси» намерена приобрести кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет» на сумму 178 миллионов долларов. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов», — говорится в сообщении.

Фото: kzn.ru

Клиенты сервиса «Везет» смогут заказывать такси как по телефону, как они привыкли, так и через приложение «Яндекс Go». Водителям предложат подключиться к системе «Яндекс.Про», благодаря которой эффективно распределяются заказы.

Отмечается, что компания приобретет лишь часть активов «Везет». Соглашение действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение. Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Часть денег будет выплачена после интеграции, ориентировочно она завершится в конце 2021 года.

Ранее Сбербанк выкупил долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги».

Ольга Плешкова