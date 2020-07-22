Сбербанк выкупил долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги»
Сбербанк полностью выкупил доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах». Отныне сервис полностью принадлежит сбербанковской компании «Цифровые активы».
По данным ТАСС, ранее Сбербанк владел 75% «Яндекс.Денег». Теперь банк является единственным владельцем финансового сервиса. В планах компании провести ребрендинг актива и сменить название.
По предварительной информации, сумма сделки составила 2,4 млрд рублей.
Ранее акции «Яндекса» обновили исторический максимум, превысив февральский рекорд.
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