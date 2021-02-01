Рост платежей и качество капремонта: какие проблемы решать 32-летнему «главному хозяйственнику» Челнов

Молодой хозяйственник

Сегодня утром стало известно о значимой кадровой перестановке в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Руководивший Управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения населения челнинского исполкома Салават Ситдиков уходит на должность директора муниципальной УК «Центральный». В свою очередь директор этой УК, Ильдар Гайнуллин, возглавил управление.

Гайнуллин молод — ему 32 года. Впрочем, как сообщают в пресс-службе мэрии Челнов, в сфере ЖКХ он работает с 2011 года — практически столько же, сколько и Ситдиков. С той лишь разницей, что Ситдиков все это время работал в госучреждениях, Гайнуллин же занимал различные должности в управляющих компаниях. Конкретно УК «Центральный» Ситдиков возглавлял с 2018 года, ранее он работал начальником отдела планирования, контроля и качества работ в ПКФ «Жилкомсервис», главным инженером УК «Строим будущее».

Руководивший Управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения населения челнинского исполкома Салават Ситдиков уходит на должность директора муниципальной УК «Центральный». Фото moi.nabchelny.ru

Что болит у ЖКХ Челнов?

Позиция «главного хозяйственника» города — явно не самая простая в автограде, имеющем немало проблем. Это признает сегодня и мэр города Наиль Магдеев. «Должность беспокойная, непростая. По-разному ее называют, эпитеты разные присваивают» — комментировал он сегодня назначение Гайнуллина.

Достаточно вспомнить тот факт, что январский «бунт» по поводу роста суммы платежей по ЖКХ наиболее остро проявил себя в Набережных Челнах — именно жители автограда стали объединяться в онлайн-сообщества по этому поводу. Ситуацию тогда, к слову, комментировал не прежлдник глава управления ЖКХ Ситдиков, а первый замглавы управления исполкома Илья Зуев, позже — лично Магдеев. Все они объясняли резкий рост платежей холодным декабрем. Параллельно с этим началась прокурорская проверка — также по жалобам челнинцев.

Сейчас чат в телеграме «Рост цен на ЖКХ / РТ / Челны» начитывает около 1,4 тыс. человек — там пока назначение нового «главного хозяйственника» воспринимают без энтузиазма.

Экс-депутат горсовета Челнов Сергей Еретников добавил, что руководство города традиционно не снисходит до объяснения роста платежей не только обычным гражданам, но и народным избранникам. «Каждый год поднимаются цены, это все утверждается в правительстве [республики] и ни разу ни депутатам, никто не представил математическую модель по повышению цен. Просто делают заявки, правительство идет им навстречу» — рассказывает он. Кроме того, Еретников раскритиковал челнинских коммунальщиков за нежелание работать над энергоэффективностью. «Они и не заинтересованы в то, чтобы вкладывать деньги в новые технологии. Экономию и так далее. Зачем? Пока граждане платят, пусть со скандалами, но платят».

Еретников также отметил, что система ЖКХ Челнов каждую зиму с трудом борется со снегопадами, однако наибольшая проблема там возникает во дворах, в сфере ведения УК. «То, что во дворах не чистят — это проблема управляющих компаний, которые не закупают современную уборочную технику, небольшую, которая заменила бы дворникам лопату и скребок», — заявляет он.

Отдельно проблемой Еретников назвал вопрос подключения новых объектов к коммуникациям — по его словам, сейчас это в городе сделать «почти невозможно». Кроме того, по его словам существуют традиционные и для других мест проблемы с капитальным ремонтом домов, на котором зачастую применяют некачественные материалы — виной тому Еретников называет коррупционную составляющую, «откат», по его оценке, на капремонте достигает 20-30%.

— Очень много проблем, и они не решаются заменой одного дейстующего лица на другое. Хотя — молодой, дерзкий, активный, может быть что-то и улучшит в городе, — добавляет экс-депутат.

Вместе с тем, Сергей Еретников отметил, что в ситуации с ЖКХ в Челнах есть и «светлые стороны» — например, местный (подконтрольный, впрочем КАМАЗу) водоканал проделал за последние годы большую работу по обновлению водоочистные и водопроводную системы города.

Александр Артемьев