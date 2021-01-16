Магдеев ответил на претензии жителей о счетах за отопление в Набережных Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил на вопрос о ситуации с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, которое вызвало сильное недовольство. Он заявил, что в декабре челнинцы потребляли больше тепла, поэтому в квитанциях выросли суммы.



«Если средняя температура в ноябре (а ноябрь был теплым) была минус 2,5 градуса, то в декабре она составила в среднем минус 8-10. Тепло — это товар. Если ты его больше потребил, значит, больше платишь [...] Получил больше тепла — заплатил больше, получил меньше — заплатил меньше. У нас же автоматические приборы учета стоят, дядя Ваня не крутит же в подвале счетчики. Поэтому, чем холоднее на улице, тем, безусловно, тепла — товара — больше приходит в наши квартиры», — цитирует главу города Chelny-biz.ru.

При этом Магдеев попросил изучить жалобы горожан и разобраться в каждом конкретном случае.



Ранее жители Челнов создали сообщество недовольных ростом тарифов ЖКХ.



Ольга Плешкова