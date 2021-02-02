В Арском районе Татарстана мужчина погиб при пожаре в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Арском районе Татарстана мужчина погиб при пожаре в деревенском доме. Его тело обнаружили спасатели в ходе тушения.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожар произошел утром 2 февраля в селе Тюбяк-Чекурча. Загорелся бревенчатый частный жилой дом размером в плане 8х10 м.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 9 утра было обнаружено тело, предположительно, мужчины, его личность пока не установлена. Со слов соседей, хозяин дома проживал один.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что с начала года в Татарстане в пожарах погибли 24 человека.

Ольга Плешкова